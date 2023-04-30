Кьеллини считает, что «Интер» пройдёт «Милан»

Спустя двадцать лет «Интер» и «Милан» снова сойдутся в полуфинале Лиги чемпионов, и своим мнением о предстоящей дуэли поделился Джорджо Кьеллини - бывший защитник «Ювентуса». Он читает, что в финал сумеет пройти «Интер» - победитель Лиги чемпионов в 2010 году.

- Это будет очень напряженный поединок, но если бы мне пришлось поставить 1 евро на кого-либо, то я бы поставил на «Интер». Мне кажется, что в таких матчах они смотрятся сильнее, - цитирует слова Джорджо Кьеллини pianetamilan.it.

«Милан», напомним, в последний раз побеждал в самом престижном клубном турнире Европы в 2007 году.