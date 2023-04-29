«Аталанта» вырвала победу в матче с «Торино»

В 32-м туре Серии А футболисты «Торино» играли против «Аталанты» и в равной борьбе упустили ничейный результат. Первый реальный момент стал голевым. Давиде Дзаппакоста получил простор по левому краю поля и рванул к воротам, удар почти с нулевого угла на удивление привел к взятию ворот. 0:00 против 0:06 - это статистика xG по итогам первого тайма. После перерыва команды обменялись полумоментами, после чего Алексей Миранчук пробил по воротам издали, голкипер не смог зафиксировать мяч, и Антонио Санабрия добил с острого угла. В самой концовке Дуван Сапата прорвался к воротам, обыграл защитника и плотно пробил в цель.

2:1, «Аталанта» теснит «Интер» с шестого места, «Торино» - на десятой строчке. Алексей Миранчук провел 90 минут.