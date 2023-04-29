«Аталанта» вырвала победу в матче с «Торино»

В 32-м туре Серии А футболисты «Торино» играли против «Аталанты» и в равной борьбе упустили ничейный результат. Первый реальный момент стал голевым. Давиде Дзаппакоста получил простор по левому краю поля и рванул к воротам, удар почти с нулевого угла на удивление привел к взятию ворот. 0:00 против 0:06 - это статистика xG по итогам первого тайма. После перерыва команды обменялись полумоментами, после чего Алексей Миранчук пробил по воротам издали, голкипер не смог зафиксировать мяч, и Антонио Санабрия добил с острого угла. В самой концовке Дуван Сапата прорвался к воротам, обыграл защитника и плотно пробил в цель.
2:1, «Аталанта» теснит «Интер» с шестого места, «Торино» - на десятой строчке. Алексей Миранчук провел 90 минут.
Протокол игры
|34'Дзаппакоста Давиде (0:1)
|(1:1) Санабрия Антонио75'
|88'Сапата Дуван (1:2)
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Лазаро Валентино86' (Синго Вилфред (86') •Родригес Рикардо 31'62' (Войвода Мергим (62') •Линетти Кароль62' (Риччи Самуэле (62') •Илич Иван•Миранчук Алексей•Карамо Янн46' (Влашич Никола (46') •Санабрия Антонио89' (Пеллегри Пьетро (89')
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио65' (Паломино Хосе (65') • 82'Меле Йоаким•Эдерсон Хонорато80' (Муриэль Луис (80') •Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн•Дзаппакоста Давиде•Пашалич Марио53' (Бога Жереми (53') •Хёйлунн Расмус53' (Сапата Дуван (53')
29 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Бан пользователя