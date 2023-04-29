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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» вырвала победу в матче с «Торино»

29 Апреля 2023 • 23:43 Комментировать
Торино
1:2
Аталанта
окончен

В 32-м туре Серии А футболисты «Торино» играли против «Аталанты» и в равной борьбе упустили ничейный результат. Первый реальный момент стал голевым. Давиде Дзаппакоста получил простор по левому краю поля и рванул к воротам, удар почти с нулевого угла на удивление привел к взятию ворот. 0:00 против 0:06 - это статистика xG по итогам первого тайма. После перерыва команды обменялись полумоментами, после чего Алексей Миранчук пробил по воротам издали, голкипер не смог зафиксировать мяч,  и Антонио Санабрия добил с острого угла. В самой концовке Дуван Сапата прорвался к воротам, обыграл защитника и плотно пробил в цель.

2:1, «Аталанта» теснит «Интер» с шестого места, «Торино» - на десятой строчке. Алексей Миранчук провел 90 минут.

Протокол игры  
Торино1:2Аталанта
  34'Дзаппакоста Давиде (0:1)
(1:1) Санабрия Антонио75'  
  88'Сапата Дуван (1:2)
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиШуурс ПеррБуонджорно АлессандроЛазаро Валентино 86' (Синго Вилфред ( 86') Родригес Рикардо  31' 62' (Войвода Мергим ( 62') Линетти Кароль 62' (Риччи Самуэле ( 62') Илич ИванМиранчук АлексейКарамо Янн 46' (Влашич Никола ( 46') Санабрия Антонио 89' (Пеллегри Пьетро ( 89')
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаФиоренца МаттеоАдопо Ндари
Спортьелло МаркоТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини Джорджио 65' (Паломино Хосе ( 65'  82') Меле ЙоакимЭдерсон Хонорато 80' (Муриэль Луис ( 80') Де Рон МартенКопмейнерс ТëнДзаппакоста ДавидеПашалич Марио 53' (Бога Жереми ( 53') Хёйлунн Расмус 53' (Сапата Дуван ( 53')
Запасные: Бернаскони ЛоренцоДемирал МерихСоппи БрэндонРосси ФранческоМуссо Хуан
29 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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