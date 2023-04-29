Женская «Рома» впервые в своей истории стала чемпионом Италии

В то время как мужская, основная «Рома» не смогла сегодня обыграть «Милан», женская команда порадовала своих поклонников куда больше. Она обыграла «Фиорентину» со счетом 2:1 и стала недосягаемой для соперников в турнирной таблице женского чемпионата Италии.

Это означает, что «Рома» стала чемпионом Италии - впервые в своей истории. Ранее команда выигрывала Кубок Италии в 2021 году, а затем Суперкубок страны - в прошлом году. В текущем сезоне команда сыграла в чемпионате 23 матча, из которых выиграла 21 и лишь дважды проиграла.

Вторыми практически наверняка закончат сезон футболистки «Ювентуса», а за третье место сражаются «Милан» и «Фиорентина».