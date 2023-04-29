Впервые в 21-м веке оба матча в чемпионате между «Миланом» и «Ромой» закончились вничью

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Милан» не смог обыграть на чужом поле «Рому», команды обменялись мячами в добавленное к игре время. Матч первого круга между ними также закончился вничью - 2:2.

Как оказалось, впервые в 21-м веке обе игры в рамках чемпионата между «Миланом» и «Ромой» завершились вничью, в последний раз такое случалось в сезоне 1999/2000, который «Милан» также проводил в качестве чемпиона страны, но который (вот же ирония судьбы!) выиграла другая команда в голубых футболках - «Лацио».

Еще интереснее то, что и тогда было 2:2 в первом круге и 1:1 - во втором.