Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Впервые в 21-м веке оба матча в чемпионате между «Миланом» и «Ромой» закончились вничью

29 Апреля 2023 • 23:17 Комментировать

В матче тридцать второго тура чемпионата Италии «Милан» не смог обыграть на чужом поле «Рому», команды обменялись мячами в добавленное к игре время. Матч первого круга между ними также закончился вничью - 2:2.

Как оказалось, впервые в 21-м веке обе игры в рамках чемпионата между «Миланом» и «Ромой» завершились вничью, в последний раз такое случалось в сезоне 1999/2000, который «Милан» также проводил в качестве чемпиона страны, но который (вот же ирония судьбы!) выиграла другая команда в голубых футболках - «Лацио».

Еще интереснее то, что и тогда было 2:2 в первом круге и 1:1 - во втором. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Милан Милан
1
1
2.55 3.20 3.00
Видео
Окончен
Торино Торино
Аталанта Аталанта
1
2
3.05 3.20 2.50
Видео
30.04.23 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1.97 3.60 3.95
Видео
30.04.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
2.70 3.35 2.70
Видео
30.04.23 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
1.97 3.60 3.90
Видео
30.04.23 в 16:00
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1.21 7.00 14.00
Видео
30.04.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.56 4.20 6.20
Видео
30.04.23 в 21:45
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
3.55 3.05 2.33
Видео
Все матчи
Новости
29 Апреля
23:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» вырвала победу в матче с «Торино»
23:41 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 30 апреля 2023
23:27 · Италия. Серия А
Амброзини: «Милану» трудно с закрывающимися командами»
23:21 · Италия. Серия А
Женская «Рома» впервые в своей истории стала чемпионом Италии
23:17 · Италия. Серия А
Впервые в 21-м веке оба матча в чемпионате между «Миланом» и «Ромой» закончились вничью
23:14 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Салернитана»: прогноз на матч чемпионата Италии – 30 апреля 2023
23:11 · Италия. Серия А
Калабрия: «Мы были лучше»
23:04 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лацио»: прогноз на матч чемпионата Италии – 30 апреля 2023
22:47 · Италия. Серия А
Салемакерс: «Жаль, что не взяли три очка»
22:38 · Италия. Серия А
Пиоли: «Избежали поражения, это уже неплохо»
22:12 · Италия. Серия А
Моуринью гордится «Ромой», несмотря на упущенную победу над «Миланом» 1
21:15 · Италия. Серия А
«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:06 · Италия. Серия А
«Рома» и «Милан» нанесли первые удары в створ перед финальным свистком и забили по голу 3
18:30 · Италия. Серия А
«Рома» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:57 · Италия. Серия А
Аллегри: «Хотел бы вернуть прежнего Погба»
Все новости
Рекомендуем