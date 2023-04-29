Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» принял решение по Кварацхелии

29 Апреля 2023 • 14:41 Комментировать

Хвича Кварацхелия проводит прекрасный сезон в «Наполи». На этом фоне слухи связывают грузинского полузащитника с грандами европейского футбола. Тем не менее, неаполитанцы не станут продавать Хвичу в летнее трансферное окно.

«Наполи» выслушает все предложения по Кварацхелии, но ответит всем «нет, спасибо», - пишет на своих страницах Il Mattino.

В то же время отмечается, что нападающий Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ могут уйти из «Наполи» летом.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 голевых передач в 36 матчах за «Наполи». Эксперты портала transfermarkt оценивают 22-летнего грузина в 85 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023 Ким ми
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.04.23 в 19:00
Рома Рома
Милан Милан
2.55 3.20 3.00
Видео
29.04.23 в 21:45
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3.05 3.20 2.50
Видео
30.04.23 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1.97 3.60 3.95
Видео
30.04.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
2.70 3.35 2.70
Видео
30.04.23 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
1.97 3.60 3.90
Видео
30.04.23 в 16:00
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1.21 7.00 14.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Апреля
14:41 · Италия. Серия А
«Наполи» принял решение по Кварацхелии
13:02 · Италия. Серия А
«Милан» старается как можно скорее продлить контракт с Леау
12:42 · Италия. Серия А
Ибрагимович больше не сыграет в этом сезоне
10:38 · Италия. Серия А
Титов сделал прогноз на матч «Рома» - «Милан»
10:14 · Италия. Серия А
Звезду «Наполи» призвали в армию
09:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Аллегри 1
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Милан» хочет купить полузащитника «Челси»
05:00 · Италия. Серия Б
«Кальяри» сыграет против «Тернаны» в футболках в честь мученика Эфизия
03:58 · Италия. Серия А
Энцо Райола: «Отец и Златан понимали друг друга с полуслова»
03:01 · Италия. Серия А
Леау: «Футбол, конечно, важнее»
02:40 · Италия. Серия А
Милик: «Трудности есть, но не время сдаваться»
02:29 · Италия. Серия А
«Милан» пополнил список претендентов на восходящую звезду испанского футбола
02:26 · Италия. Серия А
Леау дал послушать свой альбом Ибрагимовичу и рассказал об его реакции
01:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» снизил запрос по Влаховичу слухи
01:20 · Англия. Премьер-лига
Очоа интересен трём клубам АПЛ слухи
Все новости
Рекомендуем