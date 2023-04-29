«Наполи» принял решение по Кварацхелии

Хвича Кварацхелия проводит прекрасный сезон в «Наполи». На этом фоне слухи связывают грузинского полузащитника с грандами европейского футбола. Тем не менее, неаполитанцы не станут продавать Хвичу в летнее трансферное окно.

«Наполи» выслушает все предложения по Кварацхелии, но ответит всем «нет, спасибо», - пишет на своих страницах Il Mattino.

В то же время отмечается, что нападающий Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ могут уйти из «Наполи» летом.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия забил 14 голов и отдал 16 голевых передач в 36 матчах за «Наполи». Эксперты портала transfermarkt оценивают 22-летнего грузина в 85 миллионов евро.