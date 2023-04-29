«Торино» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 32-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Аталанта
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Протокол игры
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Шуурс Перр•Буонджорно Алессандро•Лазаро Валентино•Родригес Рикардо•Линетти Кароль•Илич Иван•Карамо Янн•Миранчук Алексей•Санабрия Антонио
Спортьелло Марко•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде•Меле Йоаким•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио•Хёйлунн Расмус
29 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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