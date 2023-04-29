Титов сделал прогноз на матч «Рома» - «Милан»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался касательно предстоящего матча чемпионата Италии между столичной «Ромой» и «Миланом».

«Рома» дома много забивает. Поставлю на то, что «Рома» забьет больше 1 мяча. У меня есть ощущение, что «Милан» мыслями в ЛЧ. Дома римляне в пяти матчах подряд во всех турнирах забивали минимум дважды», - передает слова Титова издание «РБ Спорт».

Матч между «Ромой» и «Миланом» состоится сегодня, 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим поединком римляне занимают пятое место в турнирной таблице, а «россонери» находятся на четвертой позиции.