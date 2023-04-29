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Чемпионат Италии. Серия А

Звезду «Наполи» призвали в армию

29 Апреля 2023 • 10:14 Комментировать

Защитник «Наполи» Ким Мин Джэ вызван на обязательную военную службу в Южной Корее, об этом рапортует TuttoNapoli. Футболист должен пройти трехнедельную подготовку в период с июня по июль текущего года.

Стоит отметить, что ранее защитник был освобожден от полного прохождения военной службы после победы на чемпионате Азии в 2018 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джэ провел 30 поединков, в которых забил два гола, сделал две результативные передачи и получил четыре желтые карточки.

Контракт защитника с «Наполи» рассчитан до 2025 года, его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ким Мин Джэ
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