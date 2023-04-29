«Ювентус» принял решение по Аллегри

В туринском «Ювентусе» приняли решение касательно будущего главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Как стало известно журналистам La Gazzetta dello Sport, специалист останется у руля команды в том случае, если «старая синьора» квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Источник отмечает, что промежуточный результат команды устраивает руководство клуба. Аллерги не уволят, даже в случае отсутствия трофеев. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Ювентуса» к Антонио Конте и Игорю Тудору.

После 31 тура чемпионата Италии «старая синьора» занимает третье место в таблице Серии А.