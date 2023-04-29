Энцо Райола: «Отец и Златан понимали друг друга с полуслова»

Энцо Района, сын безвременно покинувшего ми известного агента Мино Райолы, рассказал о том, что его отца связывали со Златаном Ибрагимовичем особые отношения. По словам Энцо, они понимали друг друга как закадычные друзья - с полуслова.

- Ибра великолепен во всем. Мино всегда уважал всех своих клиентов, но со Златаном у него складывались особые отношения. Я не могу это объяснить, какая-то необычная алхимия. Также Ибра показал в последние месяцы жизни отца, как он его ценит и уважает, - цитирует слова Энцо Райолы pianetamilan.it.

Напомним, что Мино Райола скончался в прошлом году в результате продолжительной неизлечимой болезни.