Леау: «Футбол, конечно, важнее»

Португальский нападающий Рафаэл Леау импровизирует не только на футбольном поле, но и на музыкальном поприще. О том, что он увлекается музыкой, мы уже сообщали несколько раз, и, как выяснилось, это увлечение постепенно развивается, хотя назвать музыку своим главным делом в жизни Леау, конечно же, не готов.

- Я создал у себя дома небольшую студию и купил начальное оборудование, микрофон, наушники. Научился объединять музыку, делать миксы. Мне это нравится. Что важнее, футбол или музыка? Конечно же, футбол важнее. Он многое дает мне, - цитирует слова Рафаэла Леау pianetamilan.it.