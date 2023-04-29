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Чемпионат Италии. Серия А

Леау: «Футбол, конечно, важнее»

29 Апреля 2023 • 03:01 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау импровизирует не только на футбольном поле, но и на музыкальном поприще. О том, что он увлекается музыкой, мы уже сообщали несколько раз, и, как выяснилось, это увлечение постепенно развивается, хотя назвать музыку своим главным делом в жизни Леау, конечно же, не готов.

- Я создал у себя дома небольшую студию и купил начальное оборудование, микрофон, наушники. Научился объединять музыку, делать миксы. Мне это нравится. Что важнее, футбол или музыка? Конечно же, футбол важнее. Он многое дает мне, - цитирует слова Рафаэла Леау pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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