«Монца» в последние два месяца проиграла лишь однажды

Итальянская «Монца» в последние два календарных месяца набрала отличную форму. Середняк Серии А умудрился проиграть лишь однажды – команде со второго места в лице «Лацио», 0:2.

Всего с начала календарной весны у «Монцы» восемь матчей, в которых команде удалось потерпеть всего лишь одно вышеупомянутое поражение, четыре раза победить и три раза сыграть вничью. Притом, что пострадали от команды миланский «Интер» и «Фиорентина», а миром «Монца» разошлась с такими аутсайдерами – «Вероной» и «Кремонезе».

Напомним, сегодня вечером клуб обыграл в гостях одного из аутсайдеров Серии А – «Специю», 2:0. Эта победа стала для «Монцы» третьей подряд в чемпионате Италии.