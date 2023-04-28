Гасперини – о положении «Аталанты»: «У нас есть тысяча причин для позитивного настроя»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о борьбе за еврокубковые места.

В настоящий момент коллектив из Бергамо располагается на седьмой строчке, отставая от идущего шестым «Интера» на два очка за семь туров до финиша.

«Мы должны подойти к решающим играм на пике физических и моральных возможностей. Сейчас у нас есть тысяча причин для радости, и мы ещё можем опередить одну из команд верхней шестёрки, обеспечив тем самым место в еврокубках. Не стоит забывать и том, что мы опережаем такие команды, как «Фиорентина», «Сассуоло» и «Болонья», что тоже очень ценно», – цитирует Football Italia Гасперини.