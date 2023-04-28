Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини – о положении «Аталанты»: «У нас есть тысяча причин для позитивного настроя»

28 Апреля 2023 • 23:51 Комментировать
Торино
...
Аталанта
1 2.95 X 3.25 2 2.45
Через 21 ч. 23 мин.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о борьбе за еврокубковые места.

В настоящий момент коллектив из Бергамо располагается на седьмой строчке, отставая от идущего шестым «Интера» на два очка за семь туров до финиша.

«Мы должны подойти к решающим играм на пике физических и моральных возможностей. Сейчас у нас есть тысяча причин для радости, и мы ещё можем опередить одну из команд верхней шестёрки, обеспечив тем самым место в еврокубках. Не стоит забывать и том, что мы опережаем такие команды, как «Фиорентина», «Сассуоло» и «Болонья», что тоже очень ценно», – цитирует Football Italia Гасперини.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО АТАЛАНТА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
1
0
2.75 3.50 2.55
Видео
Окончен
Специя Специя
Монца Монца
0
2
2.75 3.55 2.55
Видео
29.04.23 в 16:00
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1.21 7.00 14.00
Видео
29.04.23 в 19:00
Рома Рома
Милан Милан
2.55 3.20 3.00
Видео
29.04.23 в 21:45
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3.05 3.20 2.50
Видео
Все матчи
Новости
28 Апреля
23:53 · Италия. Серия А
«Монца» в последние два месяца проиграла лишь однажды
23:51 · Италия. Серия А
Гасперини – о положении «Аталанты»: «У нас есть тысяча причин для позитивного настроя»
23:42 · Италия. Серия А
«Монца» выиграла третий матч подряд, одолев «Специю»
23:26 · Италия. Серия А
Пиоли рассказал, кто из игроков «Милана» чаще всех посещает его кабинет
23:18 · Италия. Серия А
Тудор – ещё один кандидат на пост главного тренера «Ювентуса»
23:11 · Италия. Серия А
Пиоли: «Матч с «Ромой» вдвойне важен для «Милана»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готов продать Бареллу за 60 млн евро, интерес проявляют два топ-клуба 1 слухи
21:46 · Италия. Серия А
«Лечче» не мог победить в официальном матче с середины февраля
21:38 · Италия. Серия А
«Рома» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 29 апреля 2023
21:37 · Италия. Серия А
«Лечче» прервал 8-матчевую серию без побед, реализовав пенальти в матче с «Удинезе»
20:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» рассматривает двух топ-тренеров в качестве замены Аллегри
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересовался воспитанником «Манчестер Сити»
15:23 · Италия. Серия А
Пиоли: «Моуринью – отличный тренер, он дал игрокам «Ромы» нужный настрой»
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сообщил «Челси», каких игроков хотел бы получить в рамках сделки по Онана
14:34 · Италия. Серия А
Леау рассказал о реакции Ибрагимовича на его песни
Все новости
Рекомендуем