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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» выиграла третий матч подряд, одолев «Специю»

28 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать
Специя
0:2
Монца
окончен

В 32-м туре чемпионата Италии давно не побеждавшая «Специя» играла против «Монцы». Гости ни в чем не превзошли соперника, кроме процента владения мячом, а также самого главного - счета. Уже на второй минуте Виктор Коваленко должен был забивать, но умудрился промахнуться. Он же отметился красивым дальним ударом, но сэйв вратаря. А вот выстрел из-за пределов штрафной от Патрика Чиурриа стал голевым. Дальше до последних минут особой остроты не было, в концовке Андреа Петанья мог удвоить счет, но вскоре это удалось его партнеру. Карлос Аугусто снял все вопросы - 2:0.

«Монца» выиграла третий матч подряд и вышла на восьмое место, зона вылета всего в очке от «Специи».
Протокол игры

 
Специя0:2Монца
  21'Чиурриа Патрик (0:1)
  90'Аугусто Карлос (0:2)
Дронговски БартломейАмьен-Аду КельвенАмпаду Этан 87' (Николау Димитрис ( 87') Висневски ПшемыславБастони Симоне 59' (Реца Аркадиуш ( 59') Экдаль АльбинЭспозито СальватореКоваленко Виктор 59' (Ципот Тио ( 59') Верде Даниэле 59' (Агудело Кевин ( 59') Гьяси Эммануэль  34' 80' (Кроллис Раймондс ( 80') Шомуродов Элдор
Запасные: Кальдара МаттиаЗут ЙерунСала ЯкопоМаркетти ФедерикоФеррер СальвадорБурабия Мехди
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари ПаблоКальдирола ЛукаЧиурриа Патрик 78' (Сенси Стефано ( 78'  90') Аугусто КарлосРовелла Николо 62' (Биринделли Самуэле ( 62'  68') Пессина МаттеоКолпани Андреа 62' (Мачин Хосе ( 62') Капрари Джанлука 66' (Петанья Андреа ( 66') Мота Дани 78' (Валоти Матиа ( 78')
Запасные: Гюткьяр КристианМарлонСоррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинКраньо АлессиоДонати Джулио
28 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).

 

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