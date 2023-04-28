«Монца» выиграла третий матч подряд, одолев «Специю»

В 32-м туре чемпионата Италии давно не побеждавшая «Специя» играла против «Монцы». Гости ни в чем не превзошли соперника, кроме процента владения мячом, а также самого главного - счета. Уже на второй минуте Виктор Коваленко должен был забивать, но умудрился промахнуться. Он же отметился красивым дальним ударом, но сэйв вратаря. А вот выстрел из-за пределов штрафной от Патрика Чиурриа стал голевым. Дальше до последних минут особой остроты не было, в концовке Андреа Петанья мог удвоить счет, но вскоре это удалось его партнеру. Карлос Аугусто снял все вопросы - 2:0.

«Монца» выиграла третий матч подряд и вышла на восьмое место, зона вылета всего в очке от «Специи».

Протокол игры