«Монца» выиграла третий матч подряд, одолев «Специю»

В 32-м туре чемпионата Италии давно не побеждавшая «Специя» играла против «Монцы». Гости ни в чем не превзошли соперника, кроме процента владения мячом, а также самого главного - счета. Уже на второй минуте Виктор Коваленко должен был забивать, но умудрился промахнуться. Он же отметился красивым дальним ударом, но сэйв вратаря. А вот выстрел из-за пределов штрафной от Патрика Чиурриа стал голевым. Дальше до последних минут особой остроты не было, в концовке Андреа Петанья мог удвоить счет, но вскоре это удалось его партнеру. Карлос Аугусто снял все вопросы - 2:0.
«Монца» выиграла третий матч подряд и вышла на восьмое место, зона вылета всего в очке от «Специи».
Протокол игры
|21'Чиурриа Патрик (0:1)
|90'Аугусто Карлос (0:2)
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен•Ампаду Этан87' (Николау Димитрис (87') •Висневски Пшемыслав•Бастони Симоне59' (Реца Аркадиуш (59') •Экдаль Альбин•Эспозито Сальваторе•Коваленко Виктор59' (Ципот Тио (59') •Верде Даниэле59' (Агудело Кевин (59') •Гьяси Эммануэль 34'80' (Кроллис Раймондс (80') •Шомуродов Элдор
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик78' (Сенси Стефано (78') • 90'Аугусто Карлос•Ровелла Николо62' (Биринделли Самуэле (62') • 68'Пессина Маттео•Колпани Андреа62' (Мачин Хосе (62') •Капрари Джанлука66' (Петанья Андреа (66') •Мота Дани78' (Валоти Матиа (78')
28 апреля. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
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