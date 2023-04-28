«Лечче» не мог победить в официальном матче с середины февраля

Итальянский «Лечче», один из аутсайдеров Серии А в текущем сезоне сегодня вечером наконец одержал победу, 1:0 – не повезло «Удинезе».

Матч примечателен тем, что «Лечче» не мог одержать победу в официальных играх с середины февраля. В последний раз до сегодняшнего дня эта итальянская команда побеждала 19 февраля, тогда клуб оформил неожиданный успех в матче с «Аталантой» в гостях – 2:1. После у команды было семь поражений и лишь один ничейный результат. Правда, и в соперниках были не самые слабые «Интер», «Милан», «Наполи», «Фиорентина» и «Торино».

Удивительно, как «Лечче» при таких результатах не скатился в зону вылета – на данный момент клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице с 31 баллом. Отрыв от 18 места, которое занимает «Верона», неплохой – пять очков.

В следующем туре подопечные Марко Барони отправятся к туринскому «Ювентусу».

О ключевом моменте минувшего матча читайте здесь.