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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» не мог победить в официальном матче с середины февраля

28 Апреля 2023 • 21:46 Комментировать
Ювентус
...
Лечче
03.05 19:00

Итальянский «Лечче», один из аутсайдеров Серии А в текущем сезоне сегодня вечером наконец одержал победу, 1:0 – не повезло «Удинезе».

Матч примечателен тем, что «Лечче» не мог одержать победу в официальных играх с середины февраля. В последний раз до сегодняшнего дня эта итальянская команда побеждала 19 февраля, тогда клуб оформил неожиданный успех в матче с «Аталантой» в гостях – 2:1. После у команды было семь поражений и лишь один ничейный результат. Правда, и в соперниках были не самые слабые «Интер», «Милан», «Наполи», «Фиорентина» и «Торино».

Удивительно, как «Лечче» при таких результатах не скатился в зону вылета – на данный момент клуб находится на 16-м месте в турнирной таблице с 31 баллом. Отрыв от 18 места, которое занимает «Верона», неплохой – пять очков.

В следующем туре подопечные Марко Барони отправятся к туринскому «Ювентусу».

О ключевом моменте минувшего матча читайте здесь.

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Лечче
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ЮВЕНТУС ЛЕЧЧЕ
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Лечче Лечче
Удинезе Удинезе
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0
2.75 3.50 2.55
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Перерыв
Специя Специя
Монца Монца
0
1
2.75 3.55 2.55
Видео
29.04.23 в 16:00
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
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Видео
29.04.23 в 19:00
Рома Рома
Милан Милан
2.55 3.20 3.00
Видео
29.04.23 в 21:45
Торино Торино
Аталанта Аталанта
3.05 3.20 2.50
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