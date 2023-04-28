В окружении Осимхена высказались о трансфере в «ПСЖ»

Представители нападающего «Наполи» Виктора Осимхена опровергли слухи о возможном переходе нигерийца во французский «ПСЖ».

«Все, что говорят по этому поводу – ложь. Еще рано обсуждать возможный трансфер. Многие люди пытаются внести смуту в будущее Осимхена. Пока же нет никаких договоренностей», - приводит слова окружения нападающего Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Виктор провел 25 поединков, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Трансферная цена Осимхена – 100 миллионов евро. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.