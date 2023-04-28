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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Фиорентины»: «Не хотим закончить как «Ювентус», Роналду никогда не подпишем»

28 Апреля 2023 • 07:28 Комментировать

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо высказался о проблемах туринского «Ювентуса», которого подозревают в финансовых махинациях.

«Доходы для нас не проблема, ведь мы не хотим закончить как «Ювентус». Проблемы туринцев начались после подписания Криштиану Роналду. Это никогда не произойдет с «Фиорентиной». Не знаю, что будет дальше, но банкротство нам точно не светит», - передает слова руководителя Football-Italia.

Накануне «Фиорентина» вышла в финал Кубка Италии, победив по сумме двух матчей «Кремонезе» (2:0, 0:0). В чемпионате страны флорентийский коллектив занимает десятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Криштиану Роналду Рокко Комиссо
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