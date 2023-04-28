«Дресс-код» - президента «Интера» не хотели пускать на стадион «Эмполи»

В предыдущем туре итальянского чемпионата миланский «Интер» крупно обыграл в гостях «Эмполи», а президент клуба Стивен Чжан решил почтить своим присутствием стадион тосканцев. Однако на входе случился конфуз - Чжан решил нарядиться в достаточно неформальные одежды, как сообщает La Repubblica, в стиле «рэппера».

А вот охранники не оценили его «прикид» и не хотели пускать в ложу для почетных гостей. Конечно, в итоге все разрешилось и модного президента пустили на подобающее ему место. А «Интер», возможно, разозлившись из-за этой истории, забил сопернику три безответных мяча.