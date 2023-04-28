Брамбати: «Никто не будет вспоминать кубки Симоне Индзаги, а вот Скудетто «Милана» - будут»

Бывший итальянский футболист Массимо Брамбати, выступавший в свое время за «Бари» и «Торино», а также за олимпийскую сборную Италии, высказался по поводу успехов «Милана» и «Интера». Он считает победы «Милана» под руководством Стефано Пиоли более весомыми, нежели кубки, которые смог выиграть Симоне Индзаги, выведший «Интер» в финал Кубка Италии.

- Никто не будет вспоминать кубки Симоне Индзаги, а вот Скудетто «Милана» - будут. То же самое и с Аллегри - я помню Аллегри, который выигрывал чемпионаты и сражался в финале Лиги чемпионов, а не Аллегри, выигрывавшего Супекубок, - цитирует слова Брамбати pianetamilan.it.

Команды, напомним, сразятся друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов.