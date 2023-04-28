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Чемпионат Италии. Серия А

Неизвестный попытался проникнуть на виллу Берлускони

28 Апреля 2023 • 03:28 Комментировать

Сильвио Берлускони, владелец «Монцы», переживет не лучший период в своей жизни - большую часть апреля он провел в госпитале после очередного обострения, связанного с хронической болезнью, а теперь, как сообщает итальянское издание La Repubblica, неприятность пришла с другой стороны.

Некий человек пытался проникнуть в резиденцию бывшего премьер-министра Италии в Аркоре, он утверждал, что является сыном Сильвио, однако охранники не пожелали пустить того к «отцу».

В итоге неудавшийся визитер еще и набросился на полицейского с кулаками, что дало тем повод задержать странного «наследника Берлускони». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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