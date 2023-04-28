«Милан» заинтересовался идеей приглашения Фирмино

Бразильский футболист Роберто Фирмино собирается покинуть «Ливерпуль» после восьми лет службы этому клубу, и у него есть достаточно интересные варианты - как, например, «Барселона».

Но не только - идеей приглашения Фирмино заинтересовался итальянский «Милан», который подыскивает замену для заканчивающего карьеру (или, по крайней мере, выступления в «Милане») Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает Liverpool Echo, уточняя, что «Милан» привлекает возможность заполучить нападающего бесплатно.

Ранее в качестве возможной замены для Ибрагимовича назывался другой футболист с балканскими корнями - Марко Арнаутович.