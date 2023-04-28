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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересовался идеей приглашения Фирмино

28 Апреля 2023 • 02:39 Комментировать

Бразильский футболист Роберто Фирмино собирается покинуть «Ливерпуль» после восьми лет службы этому клубу, и у него есть достаточно интересные варианты - как, например, «Барселона».

Но не только - идеей приглашения Фирмино заинтересовался итальянский «Милан», который подыскивает замену для заканчивающего карьеру (или, по крайней мере, выступления в «Милане») Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает Liverpool Echo, уточняя, что «Милан» привлекает возможность заполучить нападающего бесплатно.  

Ранее в качестве возможной замены для Ибрагимовича назывался другой футболист с балканскими корнями - Марко Арнаутович

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Милан Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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