Крунич: «Я доказал, что достоин быть игроком «Милана»

Боснийский серб Раде Крунич в последнее время исключительно хорош в составе «Милана», и он наслаждается своими успехами и хорошими оценками прессы. Он считает, что уже доказал, что достоин места в таком клубе, как «Милан» - как и его предшественник Деян Савичевич, один из лучших игроков за всю историю клуба.

- Я гожусь собой, горжусь тем, что уже сделал для «Милана». Показал всем, что достоин места в «Милане». Мы растем и ставим перед собой все более амбициозные цели. Сперва хотели просто выступить в Лиге чемпионов, потом выиграли Скудетто, в этом году вышли уже в полуфинал Лиги чемпионов, - цитирует слова Крунича pianetamilan.it.