Шевченко: «Леау - большой игрок»

Бывший бомбардир итальянского «Милана», Андрей Шевченко, высоко ценит нынешнюю звезду клуба - португальского игрока Рафаэла Леау. Он выступает за клуб с 2019 года, и помог «Милану» вернуть себе чемпионский титул в прошлом году.

- Леау проводит еще один сезон на очень высоком уровне. Он доказывает, что является большим игроком. Чуть не хватает стабильности, но его уровень все видят, и все от него ждут очень многого. Думаю, он продолжает расти. Останется ли он в «Милане»? Я не знаю, не могу ответить, - цитирует слова Шевченко pianetamilan.it.

Сам Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год.