17-летний вратарь «Сент-Этьена» Равьер перейдёт в «Милан»

17-летний вратарь французского «Сент-Этьена» Ноа Равьер пополнит состав итальянского «Милана». Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации источника, контракт между клубом и футболистом уже подписан, он присоединится к «красно-чёрным» на правах свободного агента - «россонери» следили за голкипером около года, и это привело к тому, что они подписали контракт с игроком, который прибудет в расположение команды в летнее трансферное окно, когда истечет его контракт с «Сент-Этьеном».

Французская команда в данный момент располагается на десятом месте в турнирной таблице Лиги 2, итальянская – на четвёртом месте в Серии А.