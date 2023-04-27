Римский клуб хочет купить Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Как стало известно Football-Italia, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован римский «Лацио».

Руководство «Сассуоло» запрашивает за своего ведущего футболиста 40 миллионов евро. Римляне не готовы платить такую сумму и хотят поторговаться. Ранее интересе к Доменико проявлял «Милан», однако «россонери» отпугнул ценник игрока.

Доменико выступает за «Сассуоло» с 2015 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Серии А нападающий отметился шестью голами и шестью ассистами в 19 играх.