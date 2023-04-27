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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» может сохранить Миранчука – есть два варианта

27 Апреля 2023 • 19:57 Комментировать

Алексей Миранчук может остаться в «Торино». Как сообщает Tuttosport, «быки» имеют два варианта по сохранению 27-летнего российского полузащитника. Первый вариант заключается в выкупе Миранчука у «Аталанты» по сниженной цене, а второй – по продлению срока аренды.

Всего за «Торино» Алексей Миранчук провёл 25 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и отдал шесть результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Миранчука в 12 миллионов евро.

Добавим, что «Торино» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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