«Торино» может сохранить Миранчука – есть два варианта

Алексей Миранчук может остаться в «Торино». Как сообщает Tuttosport, «быки» имеют два варианта по сохранению 27-летнего российского полузащитника. Первый вариант заключается в выкупе Миранчука у «Аталанты» по сниженной цене, а второй – по продлению срока аренды.

Всего за «Торино» Алексей Миранчук провёл 25 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и отдал шесть результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Миранчука в 12 миллионов евро.

Добавим, что «Торино» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.