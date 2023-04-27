Инсайдер рассказал о деталях из контракта Дибалы

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях рассказал о детях из контракта Пауло Дибалы с «Ромой». Так, итальянские клубы могут выкупить аргентинца у «волков» за 20 миллионов евро. Если кто-то активирует этот пункт, у римлян будет возможность отменить его за счёт активации другого пункта – пункта об увеличении оклада Дибалы с 3,8 до 6 миллионов евро в год.

Что касается зарубежных клубов, то они могут выкупить Дибалу за 12 миллионов евро. При активации пункта финальное слово будет за игроком.

Пауло Дибале 29 лет. В 34 матчах нынешнего сезона нападающий записал на свой счёт 16 голов и 8 голевых передач на партнёров.