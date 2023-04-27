Аллегри - «Интеру»: «Вы дерьмо, всё равно финишируете шестыми»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри резко высказался в сторону руководителей миланского «Интера» после вылета из Кубка Италии. «Старая синьора» уступила «нерадзурри» по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

По информации журналистов La Gazzetta dello Sport, после завершения встречи наставник сказал гендиректору «Интера» Беппе Маротты следующее: «Вы дерьмо, вы все равно финишируете на шестом месте».

После 31 тура чемпионата Италии «Ювентус» набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Интер» с 54 очками располагается на шестой позиции.