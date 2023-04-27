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Чемпионат Италии. Серия А

​Пануччи: «Барелла и Лаутаро - незаменимые для «Интера» игроки»

27 Апреля 2023 • 00:05 Комментировать (1)

Бывший защитник итальянского «Милана» Кристиан Пануччи считает, что самыми важными игроками в составе «Интера» являются аргентинский чемпион мира Лаутаро Мартинес (хоть и не забивший ни одного засчитанного гола в Катаре), а также Николо Барелла, который особенно разыгрался в последнее время.

- Лаутаро и Барелла - ключевые игроки клуба. Когда они в порядке, команда тоже в порядке, это очевидно. Индзаги трудно найти кого-либо на замену таким игрокам, если они вынуждены пропускать матч, нет схожих по способностям игроков, - цитирует слова Кристиана Пануччи fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Пануччи Лаутаро Мартинес Николо Барелла
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Комментарии (1)
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Fire_Starter
27 Апреля 2023 в 00:36
Ребята с победой, классная игра не учитывая то, что Эль-Торро снова не забивает. Столько моментов просрать блин это жёстко. Юве респект за красивую игру. Как-то не похоже на себя выглядели сегодня, тихие спокойные, видать эффект Куадрадо подействовал на них. Столько болельщиков Юве сегодня было на трибунах сидящих рядом с болельщиками интера, никаких оскорблений игроков, никаких расистских выкриков с трибун. Вот это я называю красивым футболом, а не то, что эти нелюди устроили в Турине. Всех с победой ещё раз!!!
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