​Пануччи: «Барелла и Лаутаро - незаменимые для «Интера» игроки»

Бывший защитник итальянского «Милана» Кристиан Пануччи считает, что самыми важными игроками в составе «Интера» являются аргентинский чемпион мира Лаутаро Мартинес (хоть и не забивший ни одного засчитанного гола в Катаре), а также Николо Барелла, который особенно разыгрался в последнее время.

- Лаутаро и Барелла - ключевые игроки клуба. Когда они в порядке, команда тоже в порядке, это очевидно. Индзаги трудно найти кого-либо на замену таким игрокам, если они вынуждены пропускать матч, нет схожих по способностям игроков, - цитирует слова Кристиана Пануччи fcinter1908.it.