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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми: «Мне кажется, у Лукаку надломилась психология»

26 Апреля 2023 • 23:47 Комментировать

Легендарный защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, отыгравший в клубе двадцать лет, поделился своим мнением о проблемах бельгийского легионера Ромелу Лукаку, который никак не может нащупать ту игру, которая два года тому назад сделала его «убийцей защитников Серии А».

Тогда Лукаку стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Интер» взял чемпионский титул. Бергоми считает, что проблемы Лукаку носят психологический характер.

- Мне кажется, у него в голове есть мысль, боязнь получить травму, которая служит психологическим тормозом. Ведь при его мощи неверное движение может стать особенно губительным, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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