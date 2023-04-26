Бергоми: «Мне кажется, у Лукаку надломилась психология»

Легендарный защитник миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, отыгравший в клубе двадцать лет, поделился своим мнением о проблемах бельгийского легионера Ромелу Лукаку, который никак не может нащупать ту игру, которая два года тому назад сделала его «убийцей защитников Серии А».

Тогда Лукаку стал лучшим бомбардиром чемпионата, а «Интер» взял чемпионский титул. Бергоми считает, что проблемы Лукаку носят психологический характер.

- Мне кажется, у него в голове есть мысль, боязнь получить травму, которая служит психологическим тормозом. Ведь при его мощи неверное движение может стать особенно губительным, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.