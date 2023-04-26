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Чемпионат Италии. Серия А

Дзофф: «Мерет не уступает Доннарумме»

26 Апреля 2023 • 22:12 Комментировать

В Италии не перестают восторгаться Алексом Меретом - голкипером итальянского «Наполи», который стал одним из открытий команды, идущей к первому в 21-м веке Скудетто в чемпионате Италии. Бывший вратарь национальной сборной Дино Дзофф считает, что Мерет не уступает в своих качествах вратарю французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

- У Алекса есть все и он это доказал - он может быть вратарем сборной. Даже со скидкой на тот вклад ,который внес Доннарумма в победу на чемпионате Европы, который не забывается, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Дино Дзофф Наполи Алекс Мерет
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