Дзофф: «Мерет не уступает Доннарумме»

В Италии не перестают восторгаться Алексом Меретом - голкипером итальянского «Наполи», который стал одним из открытий команды, идущей к первому в 21-м веке Скудетто в чемпионате Италии. Бывший вратарь национальной сборной Дино Дзофф считает, что Мерет не уступает в своих качествах вратарю французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

- У Алекса есть все и он это доказал - он может быть вратарем сборной. Даже со скидкой на тот вклад ,который внес Доннарумма в победу на чемпионате Европы, который не забывается, - цитирует слова Дзоффа итальянское новостное агентство ITASportPress.