«Ювентус» может подписать игрока «Барселоны»

«Ювентус» стремится обновить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как сообщает испанский Sport, туринский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника Франка Кесси из «Барселоны». В рядах «старой синьоры» считают, что Серия А идеально подойдёт Кесси.

Отмечается, что «Ювентус» может включить в сделку по 26-летнему Кесси одного из своих футболистов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 28 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 ивуариец провёл 37 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.