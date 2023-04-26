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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может подписать игрока «Барселоны»

26 Апреля 2023 • 19:26 Комментировать

«Ювентус» стремится обновить среднюю линию в летнее трансферное окно. Как сообщает испанский Sport, туринский клуб рассматривает возможность подписания полузащитника Франка Кесси из «Барселоны». В рядах «старой синьоры» считают, что Серия А идеально подойдёт Кесси.

Отмечается, что «Ювентус» может включить в сделку по 26-летнему Кесси одного из своих футболистов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Франка Кесси в 28 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 ивуариец провёл 37 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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