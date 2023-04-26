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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала рассказал, что думает о Моуринью

26 Апреля 2023 • 12:23 Комментировать

Форвард «Ромы» Пауло Дибала высказался о португальском тренере Жозе Моуринью, ныне занимающем пост наставника римского коллектива.

«Моуринью имеет харизму и свой имидж в футбольном мире. Из него получился бы хороший шахматист. Он обладает даром убеждения. В футбольном мире тяжело найти человека, который скажет вам все искренне в лицо. У меня с ним прямые отношения, мы много общаемся», - передает слова Дибалы Calciomercato.

60-летний специалист занимает пост главного тренера «Ромы» с июля 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пауло Дибала
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