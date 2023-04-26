Дибала: «Сказал Роналду, что ненавидел его»

Форвард столичной «Ромы» Пауло Дибала рассказал об отношениях с бывшим одноклубником по «Ювентусу» Криштиану Роналду.

«Помню, когда-то мы летели на самолете, и Криштиану сел рядом со мной. У нас состоялся диалог о футболе и не только. В какой-то момент беседы я сказал ему, что раньше ненавидел его. Все потому, что я всегда поддерживал Месси. Мы посмеялись над этим. Хочу сказать, что у меня были хорошие отношения с Роналду», - передает слова Дибалы DAZN.

В настоящий момент Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». 38-летний португалец провел 11 матчей, забил 11 голов и сделал два ассиста.