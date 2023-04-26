«Ювентус» нацелился на полузащитника «ПСЖ»

Полузащитник Фабиан Руис не сумел заиграть в «ПСЖ» и с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, у 27-летнего испанца есть два варианта продолжения карьеры. Первым является туринский «Ювентус», а вторым – севильский «Бетис». Трансферная стоимость Фабиана оценивается в 38 миллионов евро.

Руис перешел в парижский гранд из «Наполи» летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Фабиан провел 23 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.