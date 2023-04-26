«Ливерпуль» хочет купить одноклубника Миранчука

Защитник «Торино» Перр Схюрс имеет вариант продолжения карьеры за пределами Италии. Согласно данным Football-Italia, в услугах 23-летнего нидерландского футболиста заинтересованы представители Английской премьер-лиги.

Среди претендентов на Схюрса называются «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Клубы предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Напомним, что Перр перебрался в туринский коллектив из амстердамского «Аякса» в прошлом году. Сумма сделки составила девять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел 24 матча, в которых сделал два ассиста и получил пять желтых карточек.