«ПСЖ» договорился со звёздным нападающим, который может заменить Месси

«ПСЖ» провел успешные переговоры с новым звездным форвардом. Речь идет о нигерийце Викторе Осимхене, выступающем в чемпионате Италии за «Наполи».

Согласно данным журналистов Footmercato, советник президента парижского клуба Луиш Кампуш договорился с агентом нападающего по условиям личного трудового соглашения. Впрочем, это не дает гарантии, что Осимхен окажется именно в «ПСЖ». У нападающего еще есть варианты продолжения карьеры в топ-клубах из Германии и Англии.

Виктор лидирует в бомбардирской гонке Серии А. На счету нападающего 21 гол и четыре ассиста в 25 матчах. Его контракт рассчитан до 2025 года, а сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро.