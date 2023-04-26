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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри не планирует покидать «Ювентус»

26 Апреля 2023 • 08:35 Комментировать

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался насчет своего будущего в «старой синьоре». Ранее ходили слухи, что специалиста могут уволить по завершении нынешнего сезона.

«Я счастлив в Турине. Мало кто смог бы проработать в таком клубе семь лет. Бывают тяжелые периоды, однако их нужно пережить и двигаться дальше. Я начинаю настраиваться на новый сезон. «Ювентус» должен побеждать. Приложим максимум усилий, чтобы вернуть команду на вершину», - передает слова тренера инсайдер Альфредо Педулла.

После 31 тура Серии А «Ювентус» набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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