Аллегри не планирует покидать «Ювентус»

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался насчет своего будущего в «старой синьоре». Ранее ходили слухи, что специалиста могут уволить по завершении нынешнего сезона.

«Я счастлив в Турине. Мало кто смог бы проработать в таком клубе семь лет. Бывают тяжелые периоды, однако их нужно пережить и двигаться дальше. Я начинаю настраиваться на новый сезон. «Ювентус» должен побеждать. Приложим максимум усилий, чтобы вернуть команду на вершину», - передает слова тренера инсайдер Альфредо Педулла.

После 31 тура Серии А «Ювентус» набрал 59 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.