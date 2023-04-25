Аллегри рассказал о целях «Ювентуса» на остаток сезона

Рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о задачах своей команды.

«Бьянконери» добрались до полуфинала Лиги Европы и Кубка Италии, а также продолжают борьбу за место в верхней четвёрке Серии А.

«Наша цель в Серии А – финишировать в топ-4, и мы сосредоточимся на этом после матча Кубка Италии с «Интером». По возможности мы должны постараться занять второе место – оно даст возможность сыграть в Суперкубке в следующем сезоне. Также, разумеется, мы хотели бы сыграть в обоих финалах», – сказал Аллегри на пресс-конференции в преддверии ответного полуфинала с «Интером», который состоится в среду.