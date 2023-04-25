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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист из Италии заявил, что ни за что не оставил бы Кокорина в «Фиорентине»

25 Апреля 2023 • 20:20 Комментировать
Фиорентина
...
Сампдория
30.04 19:00

Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о возможном возвращении форварда «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину». Напомним, 32-летний нападающий арендован кипрским клубом до конца текущего сезона.

«Не знаю, честно говоря, как поступит «Фиорентина» с Александром Кокориным, если клуб из Кипра не выкупит его контракт, и он вернется в Италию. Но лично я ни за что не оставил бы его в команде», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне российский футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Массимо Франки
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