Журналист из Италии заявил, что ни за что не оставил бы Кокорина в «Фиорентине»

Журналист Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о возможном возвращении форварда «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину». Напомним, 32-летний нападающий арендован кипрским клубом до конца текущего сезона.

«Не знаю, честно говоря, как поступит «Фиорентина» с Александром Кокориным, если клуб из Кипра не выкупит его контракт, и он вернется в Италию. Но лично я ни за что не оставил бы его в команде», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

В текущем сезоне российский футболист принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.