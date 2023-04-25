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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци высказался о возможном отстранении «Ювентуса» от еврокубков

25 Апреля 2023 • 17:40 Комментировать
Ювентус
0:1
Наполи
окончен

Бывший советник владельца столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о возможном исключении «Ювентуса» из еврокубков.

«Это сложный вопрос. Он вполне может быть решён, учитывая обвинения и доказательства против «Ювентуса». Нужно дождаться судебного процесса», — заявил экс-помощник Леонида Федуна в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «старой синьоре» грозит исключение из еврокубков на один сезон, если вина клуба по делу о фиктивном приросте капитала будет доказана. Недавно «Ювентусу» вернули 15 очков в таблице Серии А, которые были сняты ещё в январе, из-за чего клуб вновь поднялся на третье место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Франко Камоцци
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