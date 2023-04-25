Каннаваро: «Милан» нашёл особую формулу, чтобы остановить «Наполи»

Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро впечатлен тем, как «Милан» разобрался с «Наполи» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Выиграв в первом матче, «Милан» сыграл вничью в ответной встрече. Каннаваро считает, что неаполитанцы не подошли к игре в оптимальных кондициях, кроме того, им несколько не повезло.

- «Наполи» подошел к матчам с потерями, да и те игроки, что были в строю, подустали. А «Милан» - клуб, который нашел формулу того, как сделать плохо «Наполи». Тонали, Меньян, Эрнандес, Леау - все они были мотивированы и находятся в отличной форме, - цитирует слова Каннаваро pianetamilan.it.