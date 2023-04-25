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Чемпионат Италии. Серия А

Опубликованы фото новой формы «Интера» фото

25 Апреля 2023 • 15:38 Комментировать

Авторитетный портал Footy Headlines, который специализируется на новостях из мира футбольной формы, поделился новыми инсайдами. Речь пошла о форме «Интера» на сезон 2023/2024. Портал показал сразу два вероятных дизайна футболки – домашний и гостевой.

Форма выполнена в традиционных для «Интера» цветах. Правда, вертикальные полоски будут оформлены в необычном стиле.

«Интер» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда Симоне Индзаги проведёт в воскресенье, 30 апреля, - против «Лацио» на своём поле.

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