Помощник Аллегри грубо оскорбил Спаллетти

В воскресенье вечером в главном матче тура итальянской Серии А сражались «Ювентус» и «Наполи». Неаполитанцы выиграли в Турине со счётом 1:0 и стали ещё ближе к долгожданному титулу чемпиона Италии.

Как сообщает на своих страницах Calcio e Finanza, после игры член тренерского штаба «Ювентуса» Марко Ландуччи грубо оскорбил рулевого «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Лысое дерьмо, я съем твоё сердце», - сказал Ландуччи оппоненту. Фразу услышали делегаты матча.

Отметчается, что Спаллетти никак не отреагировал на это оскорбление и отправился в раздевалку команды.

Напомним, что «Наполи» может стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.