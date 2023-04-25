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Чемпионат Италии. Серия А

Помощник Аллегри грубо оскорбил Спаллетти

25 Апреля 2023 • 13:59 Комментировать (1)

В воскресенье вечером в главном матче тура итальянской Серии А сражались «Ювентус» и «Наполи». Неаполитанцы выиграли в Турине со счётом 1:0 и стали ещё ближе к долгожданному титулу чемпиона Италии.

Как сообщает на своих страницах Calcio e Finanza, после игры член тренерского штаба «Ювентуса» Марко Ландуччи грубо оскорбил рулевого «Наполи» Лучано Спаллетти.

«Лысое дерьмо, я съем твоё сердце», - сказал Ландуччи оппоненту. Фразу услышали делегаты матча. 

Отметчается, что Спаллетти никак не отреагировал на это оскорбление и отправился в раздевалку команды.

Напомним, что «Наполи» может стать чемпионом Италии впервые с 1990 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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Комментарии (1)
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Fire_Starter
25 Апреля 2023 в 14:20
Мудачье Туринское, эту старуху зебру вообще надо выкинуть за пределы серии А. Думают, что им все дозволено.
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