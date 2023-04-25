«Ювентусу» грозит жёсткое наказание от УЕФА

УЕФА может применить серьезное наказание в отношении туринского «Ювентуса». По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «старой синьоре» грозит исключение из еврокубков, если вина клуба по делу о фиктивном приросте капитала будет доказана. Срок бана может составить минимум один год.

Напомним, что зимой с туринского гранда сняли 15 баллов в Серии А из-за разбирательства, однако в апреле очки было возвращены в копилку «Ювентуса». Новое рассмотрение дела может затянуться до конца сезона.

После 31 тура чемпионата Италии «старая синьора» набрала 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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