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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентусу» грозит жёсткое наказание от УЕФА

25 Апреля 2023 • 11:50 Комментировать (1)

УЕФА может применить серьезное наказание в отношении туринского «Ювентуса». По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «старой синьоре» грозит исключение из еврокубков, если вина клуба по делу о фиктивном приросте капитала будет доказана. Срок бана может составить минимум один год.

Напомним, что зимой с туринского гранда сняли 15 баллов в Серии А из-за разбирательства, однако в апреле очки было возвращены в копилку «Ювентуса». Новое рассмотрение дела может затянуться до конца сезона.

После 31 тура чемпионата Италии «старая синьора» набрала 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус УЕФА
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Комментарии (1)
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InterSan
25 Апреля 2023 в 12:39
Как это возможно???????????
Везде все в коррупции и в откатах.
Они там просто боятся быстро разобраться в деле - поэтому что в итоге выйдут на самих же себя.
А как команде, которая возможно, будет играть вместо Юве в ЛЧ готовится к сезона? Если непонятно - тратить деньги на игроков под участие или нет?
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