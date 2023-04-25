Гасперини: «Я видел мало нападающих, которые в свои 20 были так же хороши, как Хёйлунн»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от выступлений нападающего Расмуса Хёйлунна. Напомним, на счету датчанина 7 голов и 3 ассиста в нынешнем розыгрыше Серии А. За игроком следят многие топ-клубы, включая мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

«Я видел мало нападающих, которые в свои 20 были так же хороши, как Хёйлунн. В будущем он может добиться ещё большего прогресса, Расмус в отличной форме. Топ-клубы Европы всегда уделяют особое внимание подобным талантам. Мы можем получить за него огромное предложение, от которого будет невозможно отказаться», – заявил Гасперини на пресс-конференции после победы над «Ромой» в Серии А.