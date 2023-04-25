Ибрагимович может пропустить остаток сезона

41-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович травмировался перед матчем против «Лечче». Из-за повреждения опытный скандинав не смог принять участия в поединке.

Как информирует Pazzi di Fanta, у форварда возникли проблемы с икроножными мышцами. По этой причине Ибрагимович может пропустить остаток нынешнего сезона. Точный диагноз Златана будет известен после прохождения медицинского обследования.

Нападающий выступает за «россонери» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата Италии Ибрагимович провел всего четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом.