Моуринью объяснил, почему «Рома» проиграла «Аталанте»

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью пообщался с представителями СМИ после поражения от «Аталанты» в поединке 31-го тура чемпионата Италии. Римский коллектив проиграл со счетом 1:3.

«Мы доигрывали встречу с девятью игроками из-за травм и при этом даже попали в штангу. У нас была возможность сократить счет. Не могу критиковать команду за эту игру. Мы выступили на пределах своих возможностей. Для нас большая проблема, когда не хватает футболистов. Травмы связаны с большим количеством матчей», - передает слова португальца Reuters.

После 31 тура чемпионата Италии римский коллектив набрал 56 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице.