Тотти назвал уникальное качество Хвичи

Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти провел сравнение между нападающим «Милана» Рафаэлом Леау и атакующим полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Что касается Леау, то он более развит физически. Рафаэл очень быстрый футболист. Хвича же более техничен в ситуациях один на один, это уникальное качество, которое не так легко найти сейчас в чемпионате», - передает слова Франческо Pagine Romaniste.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 16 голевых передач. В активе Леау 13 голов и 12 ассистов в 41 проведенном поединке.