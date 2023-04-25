Росси жаждет вендетту - легендарный мотогонщик будет болеть за свой «Интер»

Валентино Росси, многократный чемпион мира в мотогонках и симпатичный многим российским любителям спорта человек, фамилия которого созвучна с названием нашей великой страны, поделился своим прогнозом на матч с «Миланом». Стоит заметить, что «Вале» является ярым поклонником «Интера».

- Помню, двадцать лет назад мы дважды сыграли вничью, но они прошли дальше. Теперь нужна вендетта. Я постараюсь присутствовать лично на этих матчах, уверене, это будет красиво, - цитирует слова Росси pianetamilan.it.

Первый матч «Милана» и «Интера» в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится десятого мая.