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Чемпионат Италии. Серия А

Росси жаждет вендетту - легендарный мотогонщик будет болеть за свой «Интер»

25 Апреля 2023 • 06:36 Комментировать
Милан
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Интер Милан
10.05 22:00

Валентино Росси, многократный чемпион мира в мотогонках и симпатичный многим российским любителям спорта человек, фамилия которого созвучна с названием нашей великой страны, поделился своим прогнозом на матч с «Миланом». Стоит заметить, что «Вале» является ярым поклонником «Интера».

- Помню, двадцать лет назад мы дважды сыграли вничью, но они прошли дальше. Теперь нужна вендетта. Я постараюсь присутствовать лично на этих матчах, уверене, это будет красиво, - цитирует слова Росси pianetamilan.it.

Первый матч «Милана» и «Интера» в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится десятого мая.

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Интер Милан Милан Валентино Росси
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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